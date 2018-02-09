بالفيديو.. دوخة يتألق ويتفوق على الحضري وعماد متعب

فاز فريق “أُحد” على ضيفه “التعاون” أمسية اليوم الجمعة بهدف دون رد في الأسبوع 21 من الدوري السعودي للمُحترفين.

ليتفوق أشبال المُدرب الجزائري “نبيل نغيز” على نجمي الكرة المصرية الناشطين في فريق التعاون الحارس “عصام الحضري والمُهاجم “عماد متعب”.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي تألق خلاله الحارس الجزائري “عزالدين دوخة” اللاعب هشام السيفي في الدقيقة 53.

هذا بينما تألق المُدافع الجزائري الأخر نصرالدين خوالد في مراقبة عماد متعب ما جعل مُدرب الأخير يُسارع إلى إخراجه.

في حين جلس المُهاجم محمد بولعويدات على دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة قبل أن يُقحمه نغيز في الدقيقة 93.