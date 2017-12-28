بالفيديو.. دوخة يسقط برباعية ضد الهلال

تعرض الحارس الدولي الجزائري “عزالدين دوخة” رفقة فريقه “أُحد” الذي يُدربه المُدرب الجزائري “نبيل نغيز” إلى هزيمة قاسية برباعية لهدف.

وذلك أمسية اليوم الخميس ضد الضيف “الهلال” في الأسبوع 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يستطع حارسُ نصر حسين داي السابق الوقوف في وجه مُهاجمي العملاق السعودي رغم قيامه بتصديات عديدة.

ولا يتحمل “دوخة” مسؤولية الأهداف الأربعة خاصة في ظل ضُعف مدافعي فريق “أحد”.

ولم يستدعي “نغيز” بولعويدات وخوالد الثُنائي الجزائري المُلتحق حديثا بالنادي لهذا اللقاء بسبب عدم تأهيلهم بعد من طرف الإدارة.