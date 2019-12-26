بالفيديو.. “دوخة” يصد ركلة جزاء “أندريا” ويقود الرائد للفوز

قاد أمسية اليوم الخميس الحارس الدولي الجزائري “عز الدين دوخة” فريقه “الرائد” لتحقيق الفوز على الضيف “العدالة”.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال13 من الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز الرائد بهدف دون رد سُجل في الدقيقة 17.

“دوخة” الذي شارك أساسيا تصدى لركلة جزاء نفذها لاعب العدالة “كاروليس أندريا” في الدقيقة 51.

وبهذا يُصبح حارس الخضر الأكثر تصديا لركلات الترجيح هذا الموسم في الدوري السعودي بركلتي جزاء.