بالفيديو.. دوخة ينهزم بثلاثية ويقترب من السقوط !!

عزالدين دوخة في إحدى لقاءات فريقه "أُحد"

إنهزم أمسية اليوم الجمعة الحارس الجزائري “عزالدين دوخة” رفقة فريقه “أُحد” بثلاثية لهدف ضد الضيف “الرائد”.

في الأسبوع ال24 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك دوخة أساسيا وحمل شارة القيادة كالعادة.

لكنه تلقى ثلاثية كاملة لا يتحمل مسؤوليتها في ظل هشاشة الدفاع الذي قاده المُدافع الجزائري نصرالدين خوالد.

وتسبب الأخير في ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 30 بعد عرقلته مُهاجم الرائد تلقى على إثرها بطاقة صفراء.

هذا فيما غاب الجزائري الثالث في تشكيلة “أُحد” المُهاجم محمد بولعويدات عن قائمة فريقه اليوم.

وبعد هزيمة اليوم تذيل زملاء دوخة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل جولتين من النهاية ليقتربوا من السقوط.