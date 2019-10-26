بالفيديو.. دوخة يوضح حقيقة ماحدث مع أمرابط

الرياضة
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بالفيديو.. دوخة يوضح حقيقة ماحدث مع أمرابط
بقلم كريم.تيغرمت

إعتذر الدولي الجزائري عز الدين دوخة، من أنصار ناديه، على ما بدر منه في المباراة الأخيرة أمام نادي النصر، موضحا حقيقة المشكل.

وصرح عز الدين دوخة، في هذا الخصوص: “أنا شخص هادئ الطبع، ولم يسبق لي في مشواري الرياضي أن انفعلت بهذه الطريقة”.

وأضاف: “أعتذر من جماهر النصر، والرائد، ومن كل الجماهير السعودية، على ما بدر مني في هذه المباراة”.

وأوضح دوخة: “ليس لدي أي مشكل مع أمرابط، أو حمد عبد الله، مشكلتي كانت مع الحكم، كنت غاضبا لأنني شعرت أنه لم يمنحنِ حقي”.

وتابع: “الحكم منح بطاقة صفراء لأمرابط، رغم أنه كان يستحق البطاقة الحمراء، وحتى أمرابط كان يتوقع أن يخرج بالبطاقة الحمراء”.

وختم عز الدين دوخة: “هذه أول مرة أنفعل فيها بهذه الطريقة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، وأكرر اعتذاري لكل الجماهير”.


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