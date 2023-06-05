بالفيديو.. دورتموند يستقبل بن سبعيني بأغنية الشاب خالد

قامت إدارة نادي بوريسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، بخرجة فريدة من نوعها، خلال تقديمها مستقدمها الجديد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

ونشرت إدارة يسيا دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع من كليب أغنية الشاب خالد “c’est la vie” ترحيبا ببن سبعيني.

كما أتبعتها إدارة النادي الألماني، تغريدة أخرى، حملت صورة بن سبعيني، بقميص الخضر، وعبارة “مرحبا” باللغة العربية.

يذكر ان رامي بن سبعيني، رسم اليوم الإثنين، انضمامه لنادي بوريسيا دورتموند، بعقد يمتد لأربعة سنوات في صفقة انتقال حر.