بالفيديو.. دولور لحظة وصوله للدوحة:”لقد تحقق حلمي”

أبدى الوافد الجديد لبيت المنتخب الوطني الجزائري “آندي دولور” سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه والإلتحاق بالخضر.

وصرح دولور لوسائل الإعلام سهرة اليوم الخميس بعد وصوله للعاصمة القطرية “الدوحة”.

“أنا فخور جدا بإستدعائي للمنتخب الوطني وهذا شرف عظيم بالنسبة لي أن أتواجد رفقة التشكيلة الوطنية في كأس أمم إفريقيا”.

“لقد حققت حلمي باللعب للخضر ومنذ عام تقريبا وأنا أنتظر هاته اللحظة، في النهاية أنا هنا وفخورا جدا بذلك”.