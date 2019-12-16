بالفيديو.. دولور يخضع لتدريبات “قاسية” !

يعتبر الاجتهاد في التدريبات أحد أسرار نجاح أي لاعب كرة قدم، وهذا ما يفعله النجم الجزائري “أندي دولور”.

“دولور” لم ولن يكتفي بالتدريبات الجماعية مع الفريق بل أنه يتدرب لوحده مثلما يتدرب “الملاكمون” وأكثر.

ونشر “دولور” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام” العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر التدريبات القاسية التي كان يجريها.

كما تم تداول هذا الفيديو عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على “التويتر”.