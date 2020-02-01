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بالفيديو.. دولور يدفع ثمن إستفزازه لنايمار والفرنسيون يسخرون منه

الرياضة
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بالفيديو.. دولور يدفع ثمن إستفزازه لنايمار والفرنسيون يسخرون منه
بقلم إسماعيل عشاش

دفع الدولي الجزائري أندي دولور، ثمن تصريحاته المُثيرة ضد نايمار غاليا، عشية اليوم السبت، بمناسبة مواجهة الكبير باريس سان جيرمان.

وذهب هداف نادي مونبوليي، ضحية مُراوغة فنية جميلة من البرازيلي، والذي قام بتمرير جسر صغير بين أقدام الغجري بكل سهولة.

وتم تداول الفيديو أدناه، بشكل كبير في مُختلف مواقع التواصل الإجتماعي، مُرفقا بسخرية كبيرة من مُحارب الصحراء.

وإتفق الجميع، على أن قائد السامبا، عرف كيف يرد على بطل إفريقيا فوق أرضية الميدان، لا خارجه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766949

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