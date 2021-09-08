بالفيديو.. دولور يرفض الراحة ويعود مباشرة إلى التدريبات

بالرغم من السفرية الشاقة التي خاضها اللاعب الدولي الجزائري آندو دولور من مدينة مراكش المغربية مباشرة إلى مدينة نيس الفرنسية ومشاركته في التربص التحضيري رفقة المنتخب الوطني منذ نهاية شهر أوت الماضي إلا أن ذلك لم يمنع مهاجم الخضر من العودة مباشرة مساء اليوم الأربعاء إلى تدريبات فريقه نيس .

وخاض آندي دولور أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد نيس بعد قادما من نادي مونبولييه بعد توقيه على عقد يربطه لمدة 4 سنوات.

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