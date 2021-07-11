بالفيديو.. دولور يسجل ويمنح تمريرة حاسمة في أول مُباراة تحضيرية

عرفت المُباراة التحضيرية الأولى لفريق مونبولييه الفرنسي هذا الموسم تألق النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” الذي سجل وقدم تمريرة حاسمة كما حمل شارة القيادة.

مُهاجم الخضر شارك أساسيا في مواجهة فريق “سات” الناشط في قسم “الناسيونال 1” ولم ينتظر سوى 11 دقيقة حتى يفتتح باب التهديف بطريقة جميلة جدا، وبعد ثماني دقائق من هدفه قدم “الغجري” تمريرة حاسمة في المواجهة التي انتهت بفوز سات برباعية مقابل هدفين.

دولور الذي غادر الميدان بعد نهاية الشوط الأول قال:”لقد خرجنا من حصة تدريبية كبيرة وكانت أرجل الجميع مؤلمة.. أنا مستعد لحمل شارة القيادة. في الموسم الماضي لعبت هذا الدور بالفعل في بعض المباريات، عندما كان هيلتون غائبًا.. لدينا مجموعة شابة لذلك أقوم بهذا الدور الذي أحبه بطبيعتي”.