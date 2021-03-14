بالفيديو.. دولور يعود للتهديف بـ”بوزلوف” جديد

عاد الدولي الجزائري، أندي دولور، للتألق في الليغ 1 الفرنسي، ومُمارسته هوايته في هز شباك المُنافسين، بمناسبة مواجهة ناديه مونبوليي لنظيره نيم.

وتمكن رأس الحربة، من التسجيل بطريقته المُفضلة ألا وهي ضربة رأسية مؤكدا أحقيته باللقب الذي منحه لنفسه “بوزلوف”.

وأنقذ مُحارب الصحراء، فريقه من الهزيمة في مُباراة محلية، موقعا في نفس الوقت على عاشر أهدافه منذ بداية الموسم.

يُذكر بأن بطل إفريقيا، إسترجع مكانته مع فريقه في الساعات الماضية فقط، بعد غيابه لأسبوعين كاملين للإصابة.

يُشار بأن اللقاء، عرف تألقا جزائريا من الجهة المُقابلة، متمثلا في زين الدين فرحات المُمرر الحاسم في هدف فريقه الوحيد.

وإنتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في نتيجة غير مُرضية للطرفين.