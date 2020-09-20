بالفيديو.. دولور يفك العقدة ويُسجل ثنائية في شباك أونجي

تمكن الدولي الجزائري أندي دولور، من فك عقدته أمام الشباك، بمناسبة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، ومواجهة أونجي، اليوم الأحد.

مُحارب الصحراء عرف كيفية الوصول للشباك في مُناسبتين، مؤكدا على إسترجاعه لفعاليته أمام المرمى والتي كانت غائبة في الأسابيع الماضية.

وكان “الغجري” قد إنفجر غضبا، ضد مُدربه بعدما إستبدله منذ أيام أمام نيس، ليرد عليه بقوة فوق أرضية الميدان.