بالفيديو.. دولور يلفت الأنظار بعد دقيقة من اللعب مع نيس

لفت الدولي الجزائري، أندي دولور، الأنظار ثوانٍ فقط بعد دخوله لأول مرة بألوان ناديه الجديد نيس، خلال التنقل الذي قاد هذا الأخير لمُلاقاة نظيره نانت في خامس جولات الليغ 1 الفرنسية. ونجح “بوزلوف” في تقديم تمريرة حاسمة رائعة حولها أمين غويري للشباك بطريقة جميلة.

وشارك القائد السابق لمونبوليي، في الدقائق الأخيرة فقط من اللقاء، ولكنه كان مميزا في ملعب “لابوجوار”، بلعبة ثنائية رفقة غويري، أظهرت مدى إندماجه السريع مع العقبان، والذين تمكنوا من خطفه خلال آخر أنفاس الميركاتو الصيفي الماضي.