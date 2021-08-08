بالفيديو.. دولور يمنح التقدم لمونبوليي بمُساعدة مُدافع مارسليا

يبدو أن النجم الدولي الجزائري آندي دولور يُعول على تقديم موسم كبير في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريقه مونبوليي.

وظهر ذلك جليا بمُناسبة لقاء الجولة الأولى من الليغ 1 الذي يُجرى سهرة اليوم الأحد ويجمع بملعب “لاموسون” مونبوليي بالضيف أولمبيك مارسيليا.

الغجري كما يُلقب كان وراء هدف التقدم في المواجهة، وذلك عندما وزع كرة عرضية لمسها مُدافع أولمبيك مارسيليا “لوان بيريز” قبل أن تزور الشباك في الدقيقة ال30.

الهدف لم يُحتسب لمُهاجم الخضر لكن هذا الأخير ساهم فيه بنسبة كبيرة قبل أن يُضيف لابورد الهدف الثاني في الدقيقة ال34 في انتظار المرحلة الثانية.

يُذكر أن “أندي بوزلوف” يُعتبر القائد الأول لفريق مونبوليي بعد رحيل المُدافع المحوري هيلتون عقب نهاية الموسم المُنقضي.