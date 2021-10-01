بالفيديو.. دولور ينال جائزته الأولى بقميص نيس

نال اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” جائزته الأولى بقميص فريقه الجديد “نيس” الفرنسي.

“الغجري” كما يُلقب توج بجائزة أفضل لاعب في فريق نيس خلال شهر سبتمبر نظير تألقه اللافت في الدوري الفرنسي.

ويأتي تتويج رأس حربة الخضر بهاته الجائزة في شهره الأول داخل قلعة نادي الجنوب الفرنسي.

وتفوق دولور خلال استفتاء الجمهور على زميليه مالفين بارد وكذا ليمينا عقب تقديمه لتمريرتين حاسمتين وتسجيله لهدفين وحصوله على ركلة جزاء.