بالفيديو.. دولور ينفعل :”لقد مللت من هذا الموضوع”

طالب الدولي الجزائري أندي دولور، بطي الصفحة بينه وبين البرازيلي نايمار، بعد الصفعة الخماسية التي تعرض لها مونبوليي أمام باريس.

وصرّح صاحب القذفات الصاروخية، بعد نهاية المواجهة أمام “البي أس جي” :”لقد ضقت ذرعا من الأسئلة المطروحة عليّ بخصوص نايمار”.

وجاء ردة فعل الغجري، بعدما تلاعب به نجم السامبا بكل الطرق داخل وخارج الملعب، يوم أمس السبت، مؤكدا تفوقه عليه.

وكان مُهاجم المنتخب الوطني، قد إنتقد اللاعب السابق للبارصا، ليذهب ضحية جسر صغير، وخرجة ساخرة في إنستغرام من هذا الأخير.