بالفيديو.. دولور يُبدع بهدف عالمي جديد مع مونبوليي

الرياضة
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بالفيديو.. دولور يُبدع بهدف عالمي جديد مع مونبوليي
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الدولي الجزائري، أندي دولور، للتألق في ملاعب الليغ 1، رفقة ناديه مونبوليي، بمناسبة مواجهة بريست ظهيرة اليوم الأحد، في ملعب هذا الأخير.

وتمكن “بوزلوف”، من زيارة الشباك بتسديدة صاروخية أسكنها الزاوية البعيدة لحارس المرمى، على طريقة الكبار.

ووصل مُحارب الصحراء، لهدفه السابع في الليغ 1 خلال الموسم الجاري، والـ51 له منذ بداية مشواره الإحترافي فيها.

ولم يكتف بطل إفريقيا بالتسجيل فقط، بل قدم تمريرة حاسمة، في لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

ونلفت النظر الى أن المُباراة، شهدت مُشاركة لاعب جزائري آخر، وهو حريس بلقبلة الذي ظهر أساسيا من جانب براست.


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