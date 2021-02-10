بالفيديو.. دولور يُدشن عودته بهدف رائع مع مونبولييه

دشن النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” عودته الى الملاعب أمسية اليوم الأربعاء بهدف رائع مع فريقه مونبولييه الفرنسي.

دولور قاد فريقه للفوز على المُضيف ستراسبورغ بهدفين دون رد لحساب الدور ال32 من منافسة كأس فرنسا.

نجم الخضر افتتح النتيجة في الدقيقة ال45+1 ليُضيف بعدها زميله الهدف الثاني في الدقيقة ال88.

يُذكر أن دولور عانى من الإصابة مؤخرا ولم يُشارك في المباريات الآخيرة لناديه.