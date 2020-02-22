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بالفيديو.. دولور يُساند طفلا هدد بالإنتحار لهذا السبب!

الرياضة
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بالفيديو.. دولور يُساند طفلا هدد بالإنتحار لهذا السبب!
بقلم إسماعيل عشاش

ساند الجزائري أندي دولور، طفلا لا يتجاوز عُمره 9 سنوات يعاني من داء التقزم، بعدما صنع الحدث عالميا، بتهديده بالإنتحار.

وعلق صاحب القذفات الصاروخية، على هذه القضية من على حسابه في “تويتر” قائلا :”قصير بقامته ولكن كبير بروحه”.

وواصل :”في الفيديو، نُشاهد الحُب، وقوة هذا الطفل، أتمنى القوة لهذا الفتى صاحب التسع سنوات”.

يُشار بأن الطفل المعني بالأمر، تلقى تضامنا كبيرا في الساعات الماضية، بعدما ظهر باكيا في فيديو رفقة والدته.

وطلب هذا الأخير من أمه منحه سكينا، من أجل الإنتحار، والتخلص من التحرش اللفظي الذي يعاني منه في مدرسته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777860

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