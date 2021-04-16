بالفيديو.. دولور يُسجل بطريقة رائعة ضد مُتصدر الدوري الفرنسي

سجل سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري أندي دولور بطريقة رائعة مع فريقه مونبوليي ضد المُضيف ليل.

“أندي بوزلوف” منح التقدم لفريقه برأسية على الطائر في الدقيقة ال21 من لقاء الجولة ال33 من مُنافسة الدوري الفرنسي.

اللقاء انتهى بالتعادل بهدف في كل شبكة بعد تعديل الفريق المحلي ليل النتيجة في الدقيقة ال85.

دولور الذي حمل شارة القيادة غادر الميدان في الدقيقة ال87.