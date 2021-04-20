بالفيديو.. دولور يُسجل “دوبلي” في كأس فرنسا

الرياضة
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بالفيديو.. دولور يُسجل “دوبلي” في كأس فرنسا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري أندي دولور “دوبلي” مع فريقه “مونبوليي” في مُنافسة كأس فرنسا.

دولور قاد فريقه للفوز على مُضيفه “كاني روسييون” بثنائية لهدف وحيد في مُباراة الدور ربع النهائي والتأهل لنصف النهائي.

ثنائية “أندي بوزلوف” جاءت في الدقيقتين ال60 وال84 من ركلة جزاء.


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