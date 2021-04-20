بالفيديو.. دولور يُسجل “دوبلي” في كأس فرنسا

سجل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري أندي دولور “دوبلي” مع فريقه “مونبوليي” في مُنافسة كأس فرنسا.
دولور قاد فريقه للفوز على مُضيفه “كاني روسييون” بثنائية لهدف وحيد في مُباراة الدور ربع النهائي والتأهل لنصف النهائي.
ثنائية “أندي بوزلوف” جاءت في الدقيقتين ال60 وال84 من ركلة جزاء.
Goaaaaaaaaaaaaaaal le doublé pour Delort #TeamDz #CRFCMHSC pic.twitter.com/UBwtbjCc8V
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) April 20, 2021
Goaaaaaaaaaaaaal Andy Delort en coupe de France #TeamDz #CRFCMHSC pic.twitter.com/XZ8ICgzwQm
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) April 20, 2021
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