بالفيديو.. دولور يُسجل هدفا رائعا ضد موناكو

بصم سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري أندي دولور على هدفه التاسع في الدوري الفرنسي ضد موناكو.

موناكو تغلب على مضيفه مونبولييه بملعب “لاموسون” بثلاثية مقابل هدفين لحساب الجولة ال20.

هدف المهاجم الجزائري جاء في الدقيقة ال69 بطريقة رائعة لكنه لم يسمح لفريقه بتحقيق التعادل.

دولور خاض هذا الموسم 18 مباراة في الليغ 1 مسجلا 9 أهداف بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.