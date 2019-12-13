بالفيديو.. “دولور” يُسجل ويصل لهدفه السادس هذا الموسم

الرياضة
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بالفيديو.. “دولور” يُسجل ويصل لهدفه السادس هذا الموسم صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “اندي دولور” على هدفا جديد مع فريقه “مونبولييه” الفرنسي.

وذلك في مواجهة المُضيف “ليل” التي انتهت بفوز الآخير بهدفين لهدف وحيد بملعب “بيار موروا” لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

“الغجري” كان وراء الهدف الوحيد لمونبولييه في الدقيقة 74 بعد متابعته لكرة عرضية لمسها زميله بالرأس ليضعها هو في الشباك بسهولة.

وبهدفه اليوم وصل مهاجم المنتخب الوطني لهدفه السادس هذا الموسم في الدوري الفرنسي.


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