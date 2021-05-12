بالفيديو.. دولور يُسجل ويُقصى ضد باريس سان جيرمان بمرارة

الرياضة
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بالفيديو.. دولور يُسجل ويُقصى ضد باريس سان جيرمان بمرارة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “أندي دولور” هدفا جديدا مع فريقه مونبوليي ضد باريس سان جيرمان.

لقاء الدور نصف النهائي من مُنافسة كأس فرنسا انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي أقصت زملاء دولور بنتيجة  6-5.

اللقاء الذي جرى بملعب لاموسون بمونبوليي عرف تسجيل دولور للهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال83.

هذا وسدد “أندي بوزلوف” كما لقب نفسه ركلة الجزاء الثانية بنجاح في سلسلة ركلات الترجيح.


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