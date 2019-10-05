بالفيديو.. “دولور” يُسجل.. يُصاب وقد يُضيع تربص الخضر بنسبة كبيرة

بصم سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “آندي دولور” على هدف رائع مع فريقه مونبولييه.

بمناسبة مواجهة الضيف موناكو الجارية حاليا لحساب الجولة ال9 من الدوري الفرنسي والتي تُشير نتيجتها لتفوق مونبولييه ب3-0.

وكان دولور وراء الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة ال56 لكنه لم يستطع الإحتفال به بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ومباشرة بعد الهدف غادر دولور الميدان في الدقيقة ال59 تاركا مكانه لزميله كامارا مايجعل مشاركته في تربص الخضر الذي ينطلق الإثنين محل شك.