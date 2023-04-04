بالفيديو.. دولي فرنسي سابق يتضامن مع حجام بعد استبعاده بسبب الصيام
إنتقد اللاعب الفرنسي الأسبق والصحفي بقناة أر أم سي، جيروم روثن، مدرب نانت الفرنسي أنتوان كومبواريه، بعد استبعاده الدولي الجزائري جوان حجام، من مواجهة ريمس بسبب الصيام.
وصرح جيروم روثن في حصته “Rothen s’enflamme”، أمس الإثنين، عبر قناة “أر أم سي” الفرنسية:”الدين كان ولايزال جزء من كرة القدم في كل الحالات في مجتمعنا”.
وأضاف المتحدث:”الكل يقوم ما يحلو له مهما كانت ديانته، وأنا كانوا يقولون لي أنه لاتوجد أمور دينية في غرف تغيير الملابس، فالدين ضمن الحريات الشخصية والخصوصيات”.
وتابع المتحدث ذاته:”ما تعلمته هو أن الديانة الوحيدة في غرف تغيير الملابس هي كرة القدم، وخارج ذلك الكل يفعل مايريد”.
كما وجه روثن انتقدات لمدرب نانت الفرنسي، أنتوان كومبواريه، بسبب استبعاده عن آخر مواجهة بالليغ 1 بسبب قرار اللاعب بالصيام بالقول:”حاليا نحن في شهر رمضان والصيام، وأنتوان كومبواريه لايجب أن يتدخل في هذا الأمر”.
وأردف المتحدث:”اللاعب جوان حجام قرّر الصيام ولم يريد الإفطار، هذا قراره وإيمانه، يجب احترامه”.
💬 | Jérôme Rothen sur le cas Hadjam 🇩🇿 :
« La religion a toujours fait partie du football
Dans le vestiaire, la religion n’a pas sa place, c’est privé. Hadjam a décidé de jeûner, il estime que c’est sa foi, il faut la respecter et c’est comme ça. » pic.twitter.com/xzqFEHUecI
— 𝔸𝕣𝕠𝕓𝕒𝕤𝕖 𝔻𝕫𝕒𝕚𝕣 ⭐🇩🇿⭐ (@arobasedzair) April 3, 2023