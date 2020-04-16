بالفيديو.. دوما: “نتابع باستمرار تحضيرات لاعبينا خلال الحجر الصحي”

كشف فراند دوما، مدرب شباب بلوزداد، الطريقة المتبعة في فريقه لضمان تحضيرات لاعبيه خلال فترة الحجر الصحي.

وقال دوما، في هذا الخصوص: “نعتمد عل تطبيق “الوات ساب”، مع الطاقم الفني واللاعبين، لضمان برنامج تحضيري في الفترة الحالية، ومتابعة جميع اللاعبين، وهناك ثقة متبادلة بيننا”.

وأضاف: “أدرك أن تطبيق البرنامج التدريبي من طرف اللاعبين ليس بالأمر الهين، بالنظر لمدى توفر الإمكانيات بالنسبة لكل لاعب، لكن عليهم تدبر أمورهم بأبسط الوسائل”.

وتابع: “بمجرد العودة للمنافسة سيكون بإمكاننا كطاقم فني، الوقوف عل مدى احترام كل لاعب للبرنامج التدريبي، وهذا حسب جاهزيته البدنية”.

وختم فرانك دوما: “اللاعب المحترف يدرك جيدا أن عليه الإستمرار في ممارسة الرياضة حتى خلال فترة العطلة، ومن لم يفهم هذا الأمر، فأكيد أنه سيخسر الكثير”.