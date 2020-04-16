بالفيديو.. دوما: “نتابع باستمرار تحضيرات لاعبينا خلال الحجر الصحي”

الرياضة
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بالفيديو.. دوما: “نتابع باستمرار تحضيرات لاعبينا خلال الحجر الصحي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف فراند دوما، مدرب شباب بلوزداد، الطريقة المتبعة في فريقه لضمان تحضيرات لاعبيه خلال فترة الحجر الصحي.

وقال دوما، في هذا الخصوص: “نعتمد عل تطبيق “الوات ساب”، مع الطاقم الفني واللاعبين، لضمان برنامج تحضيري في الفترة الحالية، ومتابعة جميع اللاعبين، وهناك ثقة متبادلة بيننا”.

وأضاف: “أدرك أن تطبيق البرنامج التدريبي من طرف اللاعبين ليس بالأمر الهين، بالنظر لمدى توفر الإمكانيات بالنسبة لكل لاعب، لكن عليهم تدبر أمورهم بأبسط الوسائل”.

وتابع: “بمجرد العودة للمنافسة سيكون بإمكاننا كطاقم فني، الوقوف عل مدى احترام كل لاعب للبرنامج التدريبي، وهذا حسب جاهزيته البدنية”.

وختم فرانك دوما: “اللاعب المحترف يدرك جيدا أن عليه الإستمرار في ممارسة الرياضة حتى خلال فترة العطلة، ومن لم يفهم هذا الأمر، فأكيد أنه سيخسر الكثير”.

حوار مع المدرب فرانك دوما

🎥حوار مع المدرب فرانك دوما …🎤 يومياته مع الحجر الصحي رأيه حول الإجراءات الوقائية…تعامل الطاقم الفني في هذا الظرف كل هذا تكتشفونه في هذا الحوار…..#teambelouizdad #blVzd #CRB

Publiée par CR Belouizdad sur Mercredi 15 avril 2020


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