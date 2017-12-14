بالفيديو.. “دوناورما” يذرف الدموع بعد طلب جماهير ميلان !

أيام سيئة تلك التي يعيشها الحارس الايطالي الشاب “دوناروما” خاصة بعد تصريحات “مينو رايولا” وكيله أعماله الأخيرة الذي أكد أن تجديد عقده مع ميلان كان بسبب الضغوط النفسية.

وقد رفعت جماهير ميلان سهرة أمس في مباراة الكأس لافتات مطالبين برحيل الحارس الإيطالي عن الفريق.

وكان مكتوب في اللافتات: “صبرنا إنتهى.. إرحل يا دوناروما”.

كما عان الحارس الإيطالي من صافرات الاستهجان وبعض العبارات المهينة في مباراة أمس الأربعاء في كأس إيطاليا.

وبعد نهاية المباراة ذرف دوناروما الدموع فوق أرضية الميدان وحتى في غرف الملابس ولقى دعم كبيرخاصة من بونوتشي.