بالفيديو.. ديلور هدافا ويقود نيس للفوز على ليل
بقلم عزيز طالبي
تمكن الدولي الجزائري اندي ديلور من تسجيل هدفا شخصيا له في مباراة فريقه نيس امام المستضيف ليل في الجولة الثانية من الليغ 1 .
وسجّل ديلور هدفه في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء.
وأصبح هدف ديلور اليوم الأربعاء، الخامس له مع نيس عن طريق ضربة جزاء.
ولعب ديلور المباراة كاملة، في حين لعب مواطنه يوسف عطال هو الأخر المباراة بشكل أساسي ودقما مباراة جيّدة على طول الخط.
وانتهت المباراة بثنائية لصالح نيس مقابل هدف واحد لصالح ليل.
Lille 1 – 1 Nice
Andy Delort 22′https://t.co/DS9Jkkq75F
— F97 Goals (@F97Goals) August 31, 2022
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