بالفيديو.. ديلور هداف ويرفع رصيده لهذا الموسم

بصم الدولي الجزائري اندي ديلور اليوم الأحد، على هدف جديد، خلال المباراة التي جمعت فريقه مونبوليي، بنادي لوريون.

ودخل ديلور، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مونبوليي، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الثالثة من الليغ1 الفرنسية.

ونجح ديلور في منح تمريرة الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يبرز من جديد في الدقيقة 83، أين أمضى الهدف الثالث لمونبوليي.

وبهذا نجح أندي ديلور، على رفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية إلى هدفين، وتمريرة حاسمة واحدة، من أصل ثلاثة مباريات.