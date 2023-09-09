بالفيديو.. ديلور هداف ويقود أم صلال للفوز أمام الوكرة

قاد الدولي الجزائري أندي ديلور، ناديه الجديد أم صلال، اليوم السبت، لتحقيق في المواجهة التي جمعتهم بفريق الوكرة.

وشارك ديلور، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أم صلال، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الأولى من منافسة “كأس أوريدو القطري”.

وبرز المهاجم الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء، أين عمق الفارق لصالح أم صلال، بتسجيله الهدف الثالث.

وبهذا حصد اندي ديلور، وناديه أم صلال، اول ثلاثة نقاط لهم ضمن مجموعتهم الأولى، الخاصة بمنافسة “كأس أوريدو القطري”.