بالفيديو.. ديلور يباشر تدريباته مع مونبولييه

باشر الدولي الجزائري، أندي ديلور، اليوم الأربعاء، تدريباته مع ناديه الجديد مونبولييه، بعد ترسيم عودته لهذا الأخير في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتناقلت وسائل إعلام فرنسية، مقطع فيديو، لأندي ديلور، خلال مشاركته صباح اليوم الأربعاء، في أول حصة تدريبية له مع مونبولييه.

ويأتي هذا بعد توقيع المهاجم الجزائري، لعقد اعارته لمدة ستة أشهر، من فريق مولودية الجزائر، لنادي مونبولييه.

يذكر أن أندي ديلور، خاض تجربة غير موفقة، في بداية الموسم الجاري مع مولودية الجزائر، ما جعل إدارة الفريق توافق على عودته لليغ1 الفرنسية على شكل إعارة.

🔥 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐂𝐔𝐄𝐈𝐋 𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬 🥰🧡 pic.twitter.com/u02PIwfWYZ — MHSC (@MontpellierHSC) January 29, 2025