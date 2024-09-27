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الرياضة

بالفيديو.. ديلور يبصم على أول أهدافه مع المولودية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. ديلور يبصم على أول أهدافه مع المولودية
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بصم المهاجم الدولي، أندي ديلور، اليوم الجمعة، على أول أهدافه مع ناديه الجديد، مولودية الجزائر.

في إطار مواجهة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة التي جمعت المولودية بضيفه أتلتيك بارادو، بملعب “علي لابوانت”.

وشارك المهاجم، ديلور، أساسياً في أول مواجهة بألوان العميد، وتمكن من تعديل النتيجة لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة الـ65، بعد أن تسلم تمريرة من زميله موالي.

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