بالفيديو.. ديلور يبصم على أول أهدافه مع المولودية
بقلم فيصل زيان بوزيان
بصم المهاجم الدولي، أندي ديلور، اليوم الجمعة، على أول أهدافه مع ناديه الجديد، مولودية الجزائر.
في إطار مواجهة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة التي جمعت المولودية بضيفه أتلتيك بارادو، بملعب “علي لابوانت”.
وشارك المهاجم، ديلور، أساسياً في أول مواجهة بألوان العميد، وتمكن من تعديل النتيجة لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة الـ65، بعد أن تسلم تمريرة من زميله موالي.
Goaaaaaaaaaal Andy Delort égalise pour le MC Alger face au Paradou.
Premier but pour sa première apparition en championnat algérien. pic.twitter.com/VEaN5VX775
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 27, 2024
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