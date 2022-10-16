بالفيديو.. ديلور يبصم على هدف جديد في مواجهة أوكسير

نجح الدولي الجزائري أندي ديلور، اليوم الاحد، في البصم على هدف جديد، بمناسبة المواجهة التي تجمعهم بنادي أوكسير، لحساب الليغ1.

وشارك ديلور، أساسيا ضمن تسكيلة ناديه نيس، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الحادية عشر من الليغ1.

كما برز مهاجم الخضر، بقوة في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الاول، بتسجيله للهدف الاول، ومكنحه التقدم لنيس.