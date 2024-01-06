بالفيديو.. ديلور يحدث حالة طوارئ في مباراة أم صلال والعربي

تعرض الدولي الجزائري أندي ديلور، اليوم السبت، لحادثة غريبة وخطيرة، خلال المباراة التي جمعت ناديه ام صلال، بفريق العربي، في نهائي كأس أوريدو.

وشارك اندي ديلور أساسيا في هذا اللقاء، أين تمكن من افتتااح باب التسجيل لأم صلال في الدقيقة السادسة، عن طريق رأسية محكمة.

وفي الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، أحدث ديلور حالة هلع في الملعب، بعد شقوط مفاجئ ومرع، استدعة تدخل الطاقم الطبي.

وتم نقل أندي ديلور، خارج الملعب، أين خضع للاسعافا اللازمة، قبل ان يستعيد وعيه، إلا أن مدرب ام صلال قرر اراحته.