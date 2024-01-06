بالفيديو.. ديلور يحدث حالة طوارئ في مباراة أم صلال والعربي
تعرض الدولي الجزائري أندي ديلور، اليوم السبت، لحادثة غريبة وخطيرة، خلال المباراة التي جمعت ناديه ام صلال، بفريق العربي، في نهائي كأس أوريدو.
وشارك اندي ديلور أساسيا في هذا اللقاء، أين تمكن من افتتااح باب التسجيل لأم صلال في الدقيقة السادسة، عن طريق رأسية محكمة.
وفي الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، أحدث ديلور حالة هلع في الملعب، بعد شقوط مفاجئ ومرع، استدعة تدخل الطاقم الطبي.
وتم نقل أندي ديلور، خارج الملعب، أين خضع للاسعافا اللازمة، قبل ان يستعيد وعيه، إلا أن مدرب ام صلال قرر اراحته.
هدف |
نادي أم صلال يتقدم 1 – 0 على العربي عبر أندي ديلور في الدقيقة 6.. نهائي #كأس_أريدُ #قنوات_الكاس pic.twitter.com/oIAmSNZn9p
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 6, 2024
سقوط مفاجئ ومروع للاعب آندي ديلور خلال مباراة العربي بنهائي كأس Ooredoo 🙄🥲الحمد لله اللاعب بخير وعاد للدكة سلامات يارب pic.twitter.com/oqqKX92yFY
— abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) January 6, 2024