بالفيديو.. ديلور يسجل ثنائية ويقود نيس للفوز أمام ستاندر دولياج

قاد الدولي الجزائري أندي ديلور، ناديه نيس الفرنسي، للفوز برباعية كاملة، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بفريق ستاندار دولياج.

وشهد اللقاء، مشاركة ديلور، بديلا انطلاقا من الشوط الثاني لهذه المباراة، وهو ما كان كافيا بالنسبة له لتسجيل هدفين.

كما شهدت هذه المواجهة مشاركة الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي، خلال الشوط الأول، قبل أن يغادر الميدان مع بداية الشوط الثاني.

وغاب يوسف عطال، عن هذه المباراة التحضيرية التي فاز بها ناديه نيس، ضمن تحضيراتهم لاستئناف منافسة البطولة الفرنسية.