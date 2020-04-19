بالفيديو.. ديلور يعرض قميصه في المزاد

أقدم الدولي الجزائري أندي ديلور، على مبادرة طيبة، للمساهمة في مساعدة عمال قطاع الصحة، في حربهم ضد وباء كورونا.

ونشر أندي ديلور، مقطع فيديو، عبر “تويتر”، أعلن من خلال عرض قميصه بألوان ناديه السابق تيجريس، الذي توج معه بالقب موسم 2016-2017.

وأوضح مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، أن عائدات بيع قميصه هذا، عبر المزاد، ستخصص لعمال قطاع الصحة.

وتأتي هذه المبادرة من أندي ديلور، كتعبير منه على مساندته لعمال القطاع الصحي، نظير المجهودات التي يقومون بها في مكافحة فيروس كورونا.