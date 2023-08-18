بالفيديو .. ديلور يفتتح عداده التهديفي في البطولة القطرية

افتتح الدولي الجزائري أندي ديلور عداده التهديفي رفقة ناديه أم صلال في مواجهة السد من البطولة القطرية.

وسجّل أندي ديلور هدفا جميلا جدا، في الدقيقة 86 من عمر المباراة، رغم الإنهزام بثلاثية مقابل واحد أمام العملاق القطري.

ويسعى المهاجم السابق لنانت الفرنسي لإثبات نفسه في البطولة القطرية رغم التحاقه قبل أشهر فقط، أمام منافسين من العيار الثقيل في منصبه.

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