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الرياضة

بالفيديو .. ديلور يفتتح عداده التهديفي في البطولة القطرية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو .. ديلور يفتتح عداده التهديفي في البطولة القطرية
ديلور
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افتتح الدولي الجزائري أندي ديلور عداده التهديفي رفقة ناديه أم صلال في مواجهة السد من البطولة القطرية.

وسجّل أندي ديلور هدفا جميلا جدا، في الدقيقة 86 من عمر المباراة، رغم الإنهزام بثلاثية مقابل واحد أمام العملاق القطري.

ويسعى المهاجم السابق لنانت الفرنسي لإثبات نفسه في البطولة القطرية رغم التحاقه قبل أشهر فقط، أمام منافسين من العيار الثقيل في منصبه.

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