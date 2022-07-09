بالفيديو.. ديلور يفتتح عداده التهديفي مع نيس في ودية تحضيرية

تألق الدولي الجزائري اندي ديلور في مباراة فريقه نيس الفرنسي أمام فريق سيركل بروج البلجيكي في اللقاء الودية والتحضيري للموسم الجديد.

وسجّل ديلور هدفا شخصيا له بعد عمل تكتيكي جميل من رفاقئه. في اللقطة التي أنهاها لصالح نيس.

كما تألق ديلور في نيس طيلة الدقائق التي لعبها ضاربا موعدا ليكون النجم الاول في النادي الفرنسي الذي ينشط له كل من عطال. براهيمي. بوداوي.