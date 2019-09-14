بالفيديو..ديلور يقود مونبليي للفوز على عطال وأوناس

منح أندي ديلور ناديه مونبليي اليوم السبت، ثلاث نقاط، بعد تحقيق فوز صعب على حساب نادي نيس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي .

وكان ملعب دي لاموسون شاهد على تواجد جزائري في المباراة، اين لعب ديلور لحساب مونبيليي ويوسف عطال مع أدم وناس لحساب نيس.

وتقدم نيس بالهدف الأول عن طريق لاعبه أدريان تاميز في الدقيقة 34 بعد توغل المدافع يوسف عطال داخل منطقة العمليات.

وسرعان ما أدرك النادي المستضيف التعادل عن طريق نجمه الجزائري ديلور في الدقيقة 37، الذي ساهم في هدف الفوز لفريقه بعد تمريرة

لزميله فلوريان مولات أسكنها في الشباك خلال الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة وتحقيق نادي الشمال فوزا مهما .

وعرفت المباراة تألق الدولي الجزائري أدم وناس الذي لعب كامل أطوار المباراة مع نيس، في حين كان هشام بوداوي متواجد على المدرحات .