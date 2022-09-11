بالفيديو.. ديلور يهز شباك أجاكسيو بمقصية عالمية

بصم الدولي الجزائري اندي ديلور، على هدف عالمي، اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت ناديه نيس، بالضيف أجاكسيو.

وتمكن ديلور، من ترك بصمته في هذه المواجهة، بتسجيله لهدف عالمي في الدقيقة الـ65، من خلال مقصية رائعة.

كما منح هدف الدولي الجزائري، الفوز لنادي نيس في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة السابعة من الليغ1.

ولقي هدف اندي ديلور تفاعل وإشادة كبيرة، من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، للطريقة التي سجل بها.