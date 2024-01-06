بالفيديو.. ديلور يوجه رسالة شكر لأنصار فريقه عقب تتويجهم بكأس “أريدُ”

قاسم الدولي الجزائري، أندي ديلور، فرحته بتتويجه اليوم السبت مع ناديه أم صلال، بكأس “أريدُ”ّ، مع أنصار ناديه.

ونشر اندي ديلور، مقطع فيديو، عقب تتويجهم بهذا اللقب، خاطب من خلاله انصار فريقه، أين شكرهم على دعمهم للفريق بصفة عامة.

وقال الدولي الجزائري في رسالته للأنصار: “السلام.. أنا أندي ديلور، شكرا على الدعم والمساندة وإلى الأمام”.

يذكر أن أندي ديلور، أحدث حالة طوارئ، خلال هذه المبارة بعد سقوطه فوق الميدان في الشوط الأول، ما استدعى نقله إلى المستشفى قبل عودته معافى، أين تابع باقي أطوار المباراة من دكة البدلاء.