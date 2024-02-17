بالفيديو.. “دي جي سنايك” يدعم العميد قبل مواجهة “السياسي”

حظيت تشكيلة مولودية الجزائر، بزيارة مجاملة اليوم السبت، من طرف الموسيقي العالمي الشهير المعروف باسم “دي جي سنايك”.

ونشرت إدارة المولودية فيديوهات متنوعة لـ”دي جي سنايك” وهو رفقة لاعبي الفريق، المقبلين على مواجهة مهمة مساء اليوم. أمام شباب قسنطينة، في قمة الجولة الـ 17.

كما نشر الموسيقي العالمي، بدوره بعض الفيديوهات عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في “أنستغرام”، يظهر في إحداها وهو يتمنى حظا موفقا لنجم العميد الأول يوسف بلايلي.

إلى جانب فيديو آخر لحظة حصوله على قميص المولودية باسمه. مرفوقا بإحدى الأغاني الممجدة للنادي العاصمي.