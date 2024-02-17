إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. “دي جي سنايك” يدعم العميد قبل مواجهة “السياسي”

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. “دي جي سنايك” يدعم العميد قبل مواجهة “السياسي”
  • 413
  • 0

حظيت تشكيلة مولودية الجزائر، بزيارة مجاملة اليوم السبت، من طرف الموسيقي العالمي الشهير المعروف باسم “دي جي سنايك”.

ونشرت إدارة المولودية فيديوهات متنوعة لـ”دي جي سنايك” وهو رفقة لاعبي الفريق، المقبلين على مواجهة مهمة مساء اليوم. أمام شباب قسنطينة، في قمة الجولة الـ 17.

كما نشر الموسيقي العالمي، بدوره بعض الفيديوهات عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في “أنستغرام”، يظهر في إحداها وهو يتمنى حظا موفقا لنجم العميد الأول يوسف بلايلي.

إلى جانب فيديو آخر لحظة حصوله على قميص المولودية باسمه. مرفوقا بإحدى الأغاني الممجدة للنادي العاصمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aud7r
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر