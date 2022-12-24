بالفيديو.. دي ماريا يرسخ ذكرى تتويجه بمونديال قطر على طريقته الخاصة

أبدى النجم الأرجنتيني، أنخل دي ماريا، سعادته الكبيرة بعد تتويجه بكأس العالم 2022، من خلال ترسيخ هذه الذكرة بطريقته الخاصة.

وتم تداول مقطع فيديو، وصور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لنجم دي ماريا، تظهر طريقته في احتفاله بلقب كأس العالم.

كما أظهر الفيديو، قيام نجم منتخب التانغو، بوضع وشم جديد على قدمه اليمنى، والذي يحمل صورة كبيرة لمجسم كأس العالم.

يذكر أن أنخل دي ماريا، ساهم في تتويج الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بعد تسجيله لهدف، وحصوله على ضربة جزاء.