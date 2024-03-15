بالفيديو.. ذعر بين الركاب بعد إطلاق نار في مترو نيويورك

قام رجلان بالإساءة اللفظية لبعضهما البعض في مترو أنفاق نيويورك يوم أمس الخميس قبل اندلاع الشجار. أخرج أحد المشاركين سلاحًا ناريًا تمكن خصمه أخيرًا من استخدامه ضده.

كما قُتل رجل يبلغ من العمر 36 عامًا بالرصاص يوم الخميس. في وقت متأخر من بعد الظهر على خط مترو أنفاق نيويورك، في حي بروكلين.

وكما أفاد موقع Eyewitness News، التابع لشبكة ABC. فقد تدهور الوضع عندما استقل رجل يبلغ من العمر 32 عامًا القطار.

وبحسب الشرطة، اقترب الرجل البالغ من العمر 36 عامًا من الراكب الجديد وتصرف بشكل استفزازي وعدواني.

وفي الوقت نفسه، زُعم أنه أخرج أداة حادة من سترته وحاول الاعتداء جسدياً على الرجل الآخر.

كما يُزعم أن المهاجم وضع بعد ذلك أداة حادة، مثل ماكينة حلاقة أو سكين، وفقًا للشرطة. قبل أن يسحب سلاحًا ناريًا من سترته.

وأثناء المشاجرة، زُعم أن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً سرق السلاح ثم أطلق النار فأصاب خصمه في رأسه.

وتم تخليد المشهد بأكمله من قبل العديد من الركاب المذعورين الذين قاموا بالتصوير بهواتفهم الذكية.

ونشاهد في مقاطع الفيديو المسافرين الخائفين وهم يجلسون على الأرض في قطار المترو، بينما تحاول الشرطة التدخل.

وبمجرد وصول القطار إلى محطة هويت-شيرمرهورن. تدخلت الشرطة وتم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى. وتوفي متأثرا بجراحه الخطيرة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك، كاثي هوتشول، أنها تخطط لنشر 750 فردا من الحرس الوطني. أي ما يعادل الجيش، لتأمين مترو الأنفاق في المدينة، الذي يستخدمه يوميا مليون من السكان والسائحين. بعد سلسلة من أعمال العنف. الحوادث التي تركت بصماتها على المدن الكبرى الأمريكية.

وستتم إضافتهم إلى أرقام شرطة نيويورك (NYPD)، التي تظهر بالفعل بوضوح على الأرصفة وفي ممرات مترو الأنفاق. وهي مبادرة قررها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2022 من قبل عمدة المدينة. الديمقراطي و ضابط الشرطة السابق إريك آدامز.