بالفيديو.. ذهبية جديدة للبطلة الأولمبية كيليا نمور

عززت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، رصيدها الحافل بالانجازات، بميدالية ذهبية جديدة، وذلك، بمناسبة كأس التحدي العالمي للجمباز “باريس 2025.

ونجحت كيليا نمور، اليوم الأحد، في حصد ميدالية ذهبية، في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات بتنقيط 15.033 ودرجة صعوبة 6.8.

وتعتبر دورة باريس، إحدى المحطات المرموقة في رزنامة الجمباز العالمي، والتي تسبق بطولة العالم المقررة في “جاكارتا” بإندونيسيا، في الفترة ما بين الـ 19 والـ 25 من أكتوبر المقبل.

وإلى جانب ذلك، فإن البطلة الجزائرية، ستكون في الفترة ما بين الـ 28 أكتوبر والـ 2 نوفمبر. على موعد خوض المونديال النسوي، بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أملا في حصد ميداليات أخرى.