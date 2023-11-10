بالفيديو.. رئيسة الوزراء الفرنسية تتنمر على طفلة تعرضت للمضايقات في المدرسة

خلال اليوم الوطني الفرنسي للتعبئة ضد التنمر في المدارس، تعرضت رئيسة الوزراء الفرنية لانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي. بسبب مزاحها بعد ثوانٍ قليلة من شهادة طالب صغير تعرض للتحرش.

في هذا اليوم الوطني لمكافحة التنمر في المدارس، توجهت إليزابيث بورن، إلى كلية كلود ديبوسي في باريس مع بريجيت ماكرون. التي انخرطت منذ فترة طويلة في هذا الموضوع، وغابرييل أتال، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الفرنسي.

وتعرضت رئيسة الوزراء لانتقادات بعد نشر مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي لقناة BFMTV، حول حوار مع طالبة.

هذه الأخيرة، كانت الجالسة خلف السيدة الأولى، تتحدث عبر الميكروفون وتشكو من سوء استقبال المعلم لها.

وقالت “آسفة حقاً لطرح هذا السؤال. في المدرسة الابتدائية، تعرضت للمضايقات. وسألت المعلم إذا كان بإمكاني التحدث إلى والدتي غن ما أتعرض له، فقال لي لا”.

في هذه اللحظة، رفعت رئيس الحكومة الفرنسية الميكروفون، وظلت صامتة لبضع ثوان. ثم بدأت في الضحك هي والمتواجدون في الغرفة.

ردود فعل غاضبة..

وأثار هذا الحديث الذي تم بثه في منتصف النهار على شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل كبيرة.

حوالي الساعة 8:30 مساءً، تمت مشاهدة الفيديو ما يقرب من خمسة ملايين مرة على موقع X، تويتر سابقًا. وتم الاستشهاد به أكثر من 1500 مرة والتعليق عليه أكثر من 630 مرة.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت، على سبيل المثال، قائلا: “الصغيرة تتحدث عن مضايقاتها، ورئيسة وزرائنا لا تجد أي شيء تفعله أفضل من الضحك. إنه جنون، كيف يمكن أن يكون قلبك ضعيفا إلى هذا الحد”.

وفي اتصال مع قناة BFMTV، استنكر الوفد المرافق لرئيسة الوزراء رد فعلها السيئ.