بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تخطف الأنظار في مدرجات المونديال !!

خطفت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، اليوم السبت، الأنظار خلال مواجهة منتخب بلادها أمام نظيره الروسي في الربع النهائي.

وإلتقطت عدسات المصورين رئيسة كرواتيا خلال تواجدها في المدرجات رفقة رئيس الوزاء الروسي ورئيس الفيفا وهي تتفاعل مع زملاء مودريتش.

كما إتجهت السيدة الأولى في دولة كرواتيا، بالزي رياضي نحو غرف تغيير الملابس بعد نهاية اللقاء، وإحتفلت مع اللاعبين وشكرتهم على التأهل.

يذكر أن منتخب كرواتيا حقق تأهلا صعبًا على روسيا بركلات الترجيح وضع من خلاله قدما في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.