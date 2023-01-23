بالفيديو.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور الفرقاطة الحربية “كارابينيار اف 593 “

شرعت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، أمس الأحد.

وتم خلال اليوم الأول لقاء الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والذي كان في استقبالها، بمطار هواري بومدين الدولي.

كما قامت بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد. وأدت زيارة إلى طاقم السفينة البحرية الإيطالية “كارابينيير”.

وغردت على تويتر “على متن سفينة البحرية الإيطالية “كارابينيير”، خلال زيارتي للجزائر. أنقل تحية وشكر الحكومة للأدميرال والقائد والطاقم على عملهم الثمين وعلى كيفية دفاعهم عن المصداقية والمصالح الإيطالية كل يوم”.

وقد استقبل قائد القوات البحرية محفوظ بن مداح ، أمس الأحد. رئيس أركان بحرية إيطاليا أنريكو كريداندينو ، بالأميرالية مقر القوات البحرية الشهيد سويداني بوجمعة .

وتناول الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما موضوع التعاون في المجالات التي تخص البحريتين .

وفي ذات السياق، وبهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الإيطالية. رست السبت بميناء الجزائر الفرقاطة الحربية الإيطالية “كارابينيار اف 593 “.

ووفقا لذات المصدر، قام قائد الفرقاطة الإيطالية بزيارة مجاملات لقائد الواجهة البحرية الوسطى. على مستوى القاعدة البحرية الوسطى بحضور ملحق الدفاع لدى سفارة إيطاليا بالجزائر.